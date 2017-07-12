В Госдуме предложили освобождать из заключения больных с диагнозом Мамаева

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в правительство с просьбой включить диагноз осужденного инвалида-колясочника Антона Мамаева, страдающего атрофией мышц, в список болезней, с которыми человек может быть освобожден из заключения. Об этом в среду, 12 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.

Обращения направлены в аппарат министра здравоохранения Вероники Скворцовой и министра юстиции Александра Коновалова. В письме он просит включить спинальную мышечную атрофию в «перечень заболеваний, который может быть использован в качестве основания для предоставления к освобождению от отбывания наказания осужденных к лишению свободы» от 2001 года.

Материалы по теме Залог свободы В России предлагают создать фонд для вызволения арестованных предпринимателей

12 июля во ФСИН заявили, что медицинское освидетельствование Мамаева завершится 14 июля. После этого ведомство подготовит заключение, на основании которого суд рассмотрит возможность его дальнейшего содержания в СИЗО, где он содержится, ожидая вердикта врачей и возможного последующего этапирования в места лишения свободы.

30 июня Тимирязевский суд назначил не способному самостоятельно передвигаться и питаться инвалиду Мамаеву 4,5 года колонии за организацию разбойного нападения. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился в прокуратуру с просьбой проверить, законно ли возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве пообещали разобраться в ситуации.