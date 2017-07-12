Суд в очередной раз отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система»

Арбитражный суд Башкирии отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» о взыскании 170,6 миллиарда рублей на 19 июля, передает РИА Новости.

Агентство поясняет, что перенос сроков связан с ходатайством о привлечении к рассмотрению иска в качестве третьих лиц граждан Германии Йозефа Нахмана и Александра Марселя Ворне, а также компании «Танн Кэпитал Гмбх». Ответчик на заседании 12 июля также попросил дать время для подготовки позиции по приобщенным истцами дополнениям. Юристы, представляющие интересы «Системы», просили отложить процесс минимум на три недели.

Ранее в среду во время процесса суд отказал в просьбе ответчиков привлечь первого вице-президента АФК «Система» Феликса Евтушенкова в качестве третьего лица к судебному разбирательству, сообщает Rambler News Service.

Кроме того, представители «Системы» настаивали на вовлечении в судебный процесс миноритарного акционера «Башнефти» Алексея Кислицына.

В «Роснефти» пояснили, что он «не является историческим акционером» «Башнефти», акции были приобретены Кислициным уже после того, как крупнейшим акционером стала Роснефть и даже после того как в суд был подан иск к АФК «Система». Акции непосредственно перед основным судебным заседанием. В Роснефти также отметили, что Кислицын, являющийся профессиональным адвокатом, не обращался к предполагаемым соистцам с просьбой о предоставлении ему копий материалов дела, но при этом заявлял, что разделяет их позицию и считает предоставленные доказательства достаточными. «Учитывая тот факт, что этих доказательств он не видел, создается впечатление, что новый акционер, подавая иск, стремится лишь затянуть судебный процесс», — полагают юристы «Роснефти».

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Представители истца также подчеркивают, что ответчики предлагают суду оценить на соответствие требованиям законности каждый этап реорганизации по отдельности: конвертацию акций, погашение акций, прекращение обязательств по договорам займа. «Тем самым они пытаются ввести суд в заблуждение, ведь такие процессы нуждаются в комплексной оценке», — резюмировали в «Роснефти».

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. Рассмотрение иска по существу началось 27 июня. Однако окончательное решение не было принято, суд объявил перерыв в заседании до 12 июля.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации. До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.