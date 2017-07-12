Главу управления СКР отстранили из-за ситуации на заводе в Нижнем Тагиле

На время служебной проверки, связанной с ситуацией вокруг завода в Нижнем Тагиле, отстранен от должности руководитель следственного управления СКР по Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

С мая 2011 года управление СКР по Свердловской области возглавляет генерал-лейтенант Валерий Задорин.

Как говорится в сообщении, на место для проведения проверки выехали сотрудники центрального аппарата СКР.

Поручение провести проверку дал 9 июля глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал тому об обращении, поступившем во время прямой линии от сотрудников «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий».

В этом письме, по словам главы государства, говорилось о том, что директор предприятия заявил, что пока президент не обратится к нему лично, никто из сотрудников зарплату не получит. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались», — отметил Путин.

По данным следствия, 195 работников завода не получали зарплату с апреля 2016-го по январь 2017 года.