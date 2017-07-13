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Ким Чен Ын подарил часы создателям МБР

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил создателям межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) часы и вручил почетные грамоты. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын выразил уверенность, что разработка ракеты — историческое событие, благодаря которому страна получила стратегический статус в структуре мировой политики. Он отметил, что ученые «выполняли свою славную обязанность как первейший всадник, авангардный борец, осуществляющий замысел партии о строительстве стратегической ядерной державы».

4 июля северокорейские власти отчитались об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Пхеньяна, ранее не испытывавшаяся ракета «Хвасон-14» пролетела 933 километра, достигла высоты 2802 километра и точно поразила цель через 39 минут после старта.

В тот же день Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений.

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