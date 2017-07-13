Впервые протоколы с результатами выборов в Норильске защитят машинописным кодом

Протоколы с машинописным кодом планируют использовать для защиты и ускорения процесса ввода данных о результатах голосования в Норильске, сообщил ТАСС зампредседатель Красноярской краевой избирательной комиссии Александр Попов.

«Это первые выборы, когда данная технология применяется на всех избирательных участках», — отметил он. До этого такие протоколы в регионе использовали только в тестовом режиме.

С документов с машинописным кодом информация будет загружаться в государственную автоматическую систему «Выборы».

Голосование за новый состав горсовета Норильска пройдут 10 сентября. В тот же день выборы пройдут в 5 других городских округах и 23 муниципальных районах Красноярского края. Норильск второй по количеству населения населенный пункт региона. Здесь проживает 176 тысяч человек.