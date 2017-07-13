Банк «Открытие» вошел в пятерку крупнейших российских банков

Банк «Открытие» поднялся на пятое место по капиталу первого уровня среди российских банков в рейтинге Top 1000 World Banks, подготовленном журналом The Banker по итогам прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Капитал первого уровня банка «Открытие» вырос почти на 28,7 процента и составил 3,74 миллиарда долларов. При этом в рейтинге крупнейших банков мира он взлетел на 44 позиции и занял 277-е место. В пятерку крупнейших российских банков также вошли Сбербанк, ВТБ, Альфабанк и Газпромбанк.

В рейтинге самых дорогих публичных компаний России, подготовленном РИА Рейтинг, «Открытие» занял третье место по капитализации: в 2016 году этот показатель увеличился на 30 процентов, до 3,92 миллиарда долларов. Опередить «Открытие» смогли только две финансовые структуры — Сбербанк и ВТБ. В общем списке Топ-100 крупнейших публичных российских компаний банк занял 33 место.

«Благодаря выбору правильной стратегии и грамотному управлению мы обладаем надежной капитальной базой, которая обеспечивает устойчивость банка и является платформой для его дальнейшего развития», — отметил управляющий директор по международным операциям и иностранным инвесторам банка «Открытие» Юрий Лекарев.

The Banker — ведущий мировой ресурс по банковской и финансовой информации, который ежегодно составляет рейтинг Top 1000 World Banks на основании размера капитала первого уровня.

РИА Рейтинг — универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня».

Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних структур на 31 декабря 2016 года составили 2,7 триллиона рублей, собственный капитал — 232 миллиарда рублей.

