Раф Симонс превратил одежду в граффити

Бельгийский дизайнер и основатель собственного бренда Раф Симонс представил рекламную кампанию на новый сезон. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Hypebae.

Модельер представил ее в виде граффити на улицах Нью-Йорка. Вещи с надписями «I love NY», «Walk with me», «Any way out of this nightmare», «PSYP youth project» приклеили к стенам домов, имитируя рисунки. Автором снимков стал модный фотограф Вилли Вандерперре.

Раф Симонс — бельгийский дизайнер, приверженец минимализма. Помимо развития собственной именной марки, с 2005 по 2012 год занимал пост креативного директора модного дома Jil Sander, с апреля 2012 года по октябрь 2015 года — ту же должность в доме Dior.

В августе 2016 года он стал креативным директором марки Calvin Klein. Летом 2017 года Симонс стал триумфатором премии Совета модельеров Америки (Council of Fashion Designer of America — CFDA). Модельер получил награду в двух номинациях: за женскую и мужскую одежду.