Во взрыве около вербовочного центра ВВС США обвинили ветерана

Американская прокуратура предъявила обвинение во взрыве около вербовочного центра ВВС США 28-летнему ветерану Бенджамину Родену. Об этом сообщает телеканал CBS.

Роден обвиняется в умышленном нанесении вреда федеральной собственности с помощью взрывчатых веществ, использовании взрывчатки для совершения преступления и по двум эпизодам уничтожения федерального имущества. Прокурор Лоретта Рэдфорд предположила, что все эти злодения совершены исключительно из ненависти к вооруженным силам страны. Первое судебное разбирательство по делу назначено на пятницу, 14 июля.

Роден служил пожарным в ВВС Национальной гвардии штата Оклахома. Он получил три награды за войну с терроризмом и медаль «За службу национальной обороне». Он был уволен из рядов вооруженных сил в апреле 2017 года.

Взрывное устройство около вербовочного центра сработало 10 июля в городе Биксби неподалеку от Талсы — второго по величине города Оклахомы — в 22:30 по местному времени. Так как центр был в это время уже закрыт, никто не пострадал.