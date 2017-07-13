Закончившийся гибелью туристки взлет лайнера попал на видео

В интернете появилось видео взлета лайнера на острове Сен-Мартен в Карибском море, который закончился гибелью туристки. Ролик был опубликован на канале YouTube Salt в четверг, 13 июля.

На записи видно, как поднятая самолетом воздушная волна сбивает с ног людей, пришедших посмотреть на отправление лайнера. Им не помогает даже то, что они держатся за забор, огораживающий территорию аэропорта.

Инцидент в нидерландской авиагавани Принцессы Юлианы произошел 12 июля. Путешественница из Новой Зеландии наблюдала за взлетом лайнера Caribbean Airlines. Реактивная струя от самолета опрокинула 57-летнюю женщину, и она ударилась головой. От полученных травм туристка скончалась в больнице.

Северная часть острова Сен-Мартен является заморской территорией Франции, южная, где находится аэропорт Принцессы Юлианы, принадлежит Нидерландам.