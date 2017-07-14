Обвиняемый в убийстве мальчика уралец найден мертвым в СИЗО

В Челябинской области обвиняемый в убийстве 10-летнего мальчика умер в СИЗО, сообщил изданию 74.ru исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Александр Скорик.

«Обвиняемый находился в одиночной камере СИЗО в Златоусте. Его нашли мертвым вечером накануне, 13 июля. В настоящее время проводится проверка», — рассказал он.

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По данным издания, мальчик пропал без вести в городе Касли 14 июня, после того как уехал на велосипеде в школьную библиотеку.

Через несколько недель поисков, 8 июля, полицейские задержали уже имевшего судимость 29-летнего мужчину. Он признался, что 14 июня заманил мальчика к себе домой с целью сексуального насилия, затем убил его, а тело закопал в огороде. Подозреваемый показал следователям где спрятал останки.

В день прощания с телом погибшего мальчика, 11 июля, семья, с которой проживал обвиняемый, покинула город, опасаясь расправы земляков. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с траурного мероприятия.

5 июля в Москве завершилось расследование по делу 50-летнего Геннадия Семенова, которого обвиняют в изнасиловании, по меньшей мере, десяти несовершеннолетних мальчиков разных возрастов. Мужчина признал вину в содеянном. Маньяк действовал в районе Вешняки с 2008 года. С жертвами он знакомился на детской площадке, а затем под разными предлогами заманивал их к себе домой.