Жириновский предложил создать «индийский флот» ВМФ России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в составе ВМФ России «индийский флот», а также разместить российские военные базы рядом с американскими. Об этом парламентарий заявил в пятницу, 14 июля, на заседании Госдумы, передает «Интерфакс».

«Везде, где их базы — [должны быть] наши базы», — сказал Жириновский.

«Нам мало базы в Сирии. Нам нужна база в Персидском заливе, а это означает уже Индийский океан. Флот должен там стоять. Его можно назвать "Индийский флот"», — добавил он.

Лидер ЛДПР уверен, что Россия должна постепенно увеличивать свою зарубежную группировку, «чтобы идти на равных с американцами». «Нужны еще несколько баз, таких как в Сирии», — сказал он, предложив разместить российские войска в Иране.

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Ранее 14 июля Госдума ратифицировала протокол к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории Сирии.

В настоящее время Россия имеет воинский контингент в восьми странах мира и на территории Приднестровья. Все они, за исключением Сирии, расположены на территории бывшего СССР (Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Южная Осетия).

У США более 700 военных баз по всему миру.

Западная часть Индийского океана — это зона ответственности Пятого флота США, главная база которого расположена в Бахрейне. Восточную часть Индийского океана контролирует Седьмой флот США, который базируется в Японии и на острове Гуам в Тихом океане. В состав флота входят атомный авианосец «Джордж Вашингтон», а также крейсера, эсминцы, десантные корабли и атомные подводные лодки.