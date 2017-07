Военный оркестр сыграл хиты Daft Punk перед Трампом и Макроном

Французский военный оркестр исполнил попурри из композиций электронного дуэта Daft Punk. Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале Guardian Wires в пятницу, 14 июля.

На представлении, приуроченном ко Дню взятия Бастилии, присутствовали президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. В попурри, в частности, вошли песни Get Lucky, One More Time и Harder, Better, Faster, Stronger.

Французский дуэт Daft Punk был образован в 1993 году. На счету группы четыре студийных альбома.

День взятия Бастилии — национальный праздник Франции, отмечается 14 июля.