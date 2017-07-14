Российский президент понадеялся на скорый конец терпению украинцев

Киев выйдет из сложившегося кризиса только тогда, когда у украинцев лопнет терпение. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в беседе с белгородскими рабочими в пятницу, 14 июля, передает «Интерфакс».

Русские и украинцы — «народ терпеливый», отметил глава государства. По его мнению, положение в соседней стране зависит от того, насколько этого качества хватит: «Как долго это (кризис на Украине — прим. «Ленты.ру») будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там живут, как они долго будут это терпеть».

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Вместе с тем Путин подчеркнул, что такой вопрос стоит рассматривать как риторический. «Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай бог, бескровно, в ходе демократических процессов», — добавил он.

Российский президент также заявил, что Москва рассчитывает на восстановление кооперации с Киевом. Он напомнил, что из-за разрыва отношений между странами украинские производители двигателей для вертолетов семейства «Ми» остались без рынка сбыта. Восстановление экономических отношений, по мнению главы государства, будет полезно обеим сторонам.

8 июля Владимир Путин заявил, что руководство Украины действует вопреки интересам жителей своей страны. Он подчеркнул, что русофобия — единственный товар, «которым они успешно торгуют».