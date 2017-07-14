Первое цифровое отделение банка «Открытие» появится до конца года

Первое digital-отделение банка «Открытие» может появиться до конца года. Об этом заявил председатель правления банка Евгений Данкевич в ходе Международного финансового конгресса в Петербурге.

Отвечая на вопрос заместителя председателя ЦБ РФ Елены Скоробогатовой о планах по трансформации банковских офисов на ближайшие 3-5 лет в условиях перехода к цифровой экономике, Евгений Данкевич сообщил, что «Открытие» рассматривает возможность появления инновационных отделений на основе digital-технологий.

По его словам, интересным инновационным шагом являются отделения, в которых все делается автоматически, а люди выполняют роль консультантов. «Мы делаем такой проект, и первое подобное отделение откроем в конце 2017 – начале 2018 года. Сейчас ведется проработка концепции, выбор устройств, разработка новых процессов и дизайна офиса», — рассказал предправления банка.

«Я не думаю, что мы увидим мир без отделений вообще. Они, несомненно, останутся, но в другом качестве, — отметил Евгений Данкевич. — Даже с учетом текущего уровня диджитализации в России клиенты все равно ожидают, что в отделениях с форматом самообслуживания будут и представители банка, которые при необходимости окажут помощь».

Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних структур на 31 декабря 2016 года составили 2,7 триллиона рублей, собственный капитал — 232 миллиарда рублей.

