Депутат Толстой вступился за критиковавшую российские вузы дочь

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заступился за свою дочь Александру, которая критически отзывалась о российских вузах во время поездки в США. В интервью радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 14 июля, депутат заявил, что подобные заявления не являются свидетельством того, что девушка — не патриот.

«Это ее частная жизнь, что ж я буду это обсуждать. То, что ей не нравится определенный вуз, в лицее которого она учится, это совершенно не значит, что она не патриот. Это все чушь собачья. Я не готов обсуждать публикации в интернете», — сказал парламентарий.

Как отмечает «Говорит Москва», дочь Толстого на своей странице в Ask.fm сообщила подписчикам, что журфак МГУ «очень испортился», а также ответила словами «нет, не дай Бог» на вопрос о том, планирует ли она поступать в ВШЭ. Она также отметила, что раньше никогда не планировала учиться в США, «но я сейчас в Yale university, и он очень крутой».

На момент написания новости ответы Александры, касающиеся российских и американских вузов, были удалены.

Петр Толстой — российский журналист и телеведущий, депутат Госдумы 7-го созыва от «Единой России». В последнее время, до перехода в нижнюю палату парламента, вел на Первом канале общественно-политические ток-шоу «Политика» и «Время покажет». В ноябре прошлого года Толстой призвал жестко пресекать попытки высмеивания в интернете патриотических ценностей. «Духовные скрепы, патриотизм, память о подвиге народа — не интернет-мемы, это не повод для сарказма и лицемерных усмешек. Это базовые составляющие нашего национального сознания и государственного устройства», — цитировал его ТАСС.