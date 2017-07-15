Итальянцы предложили аксессуары в форме седельной сумы

Итальянский бренд аксессуаров Coccinelle представил новую коллекцию женских сумок под названием Carousel в форме традиционной седельной сумы, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 14 июля.

Аксессуары сшиты из кожи или из кожи со вставками из жаккардового текстиля в оттенках охры либо нежных пастельных тонах, украшены вышивкой и дополнены золоченой фурнитурой. Каждая сумка коллекции снабжена двумя съемными наплечными ремнями — кожаным и текстильным с броским декором. Лицами рекламной кампании линии, снятой на итальянском озере Комо, стали модели Джулия Ван Оз и Маккена Хэллам.

Фото: пресс-служба Coccinelle

Бренд Coccinelle ( в переводе с французского — «божья коровка») основан семьей Маццьери в 1978 году в Парме (Италия). В 2006 году приобретен концерном Mariella Burani Fashion Group. Лицами бренда были модели Джулия Дансталл (2010) и Софи Холмс (2011). Марка сотрудничала с российским дизайнером Александром Тереховым, основательницей бренда Biba Барбарой Хуланики и немецким модельером Костасом Муркудисом. Среди клиенток бренда — Иман, Николь Ричи, Линдси Лохан.