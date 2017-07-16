На Украине выдали фотографию российских Т-90 за снимок львовского завода

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проиллюстрировало в своем аккаунте в Twitter новость о задержании руководителей Львовского бронетанкового завода фотографией российских Т-90 на «Уралвагонзаводе». Твит был размещен днем 14 июля, на момент публикации заметки он доступен.

«У военных русская форма. Доколе будете искать картинки в Google?» — указал один из пользователей, прокомментировавших публикацию. «Они не в Google, они в "Яндексе" ищут», — ответил ему другой юзер.

В январе этого года сообщалось, что сотрудники Минобороны Украины внесли ряд правок в статьи на портале Википедия. В частности, ведомство изменило место рождения русского богатыря Ильи Муромца, «перенеся» его малую родину в город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.