Путин поставил задачи перед металлургами

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса (ГМК) с профессиональным праздником и назвал основные направления, в которых следует развиваться отрасли. Текст приводится в воскресенье, 16 июля, на сайте Кремля.

«Сегодня перед вами стоят серьезные, значимые задачи, главные из которых — привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест», — отмечается в послании главы государства.

По словам Путина, работа всех звеньев металлургического комплекса имеет ключевое значение для развития экономики страны, промышленности и социальной сферы, а также укрепления обороноспособности государства. «Отрадно, что нынешнее поколение работников предприятий ГМК бережно и по-настоящему творчески относится к опыту и традициям своих предшественников», — говорится в поздравлении президента.

День металлурга ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июля.