Восемь болельщиков погибли из-за обрушения стены стадиона в Сенегале

Восемь болельщиков погибли из-за обрушения стены стадиона во время матча Кубка сенегальской лиги. Об этом сообщает soka25east.com.

Инцидент произошел во время встречи между командами «Уакам» и «Стад де Мбур» (1:2). Из-за возникшей на трибунах драки произошла давка, в результате чего стена обрушилась на болельщиков. Также многие из присутствовавших на стадионе получили травмы различной степени тяжести.

8 июля восемь человек, в том числе семь детей, погибли в давке перед товарищеским футбольным матчем в Малави. Вход на стадион был бесплатным, тысячи людей поспешили на свои места перед стартовым свистком.

В ночь на 4 июня давка произошла в туринской фан-зоне. Болельщики собрались посмотреть финал лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом». Один из подростков в толпе закричал и поднял руки вверх, имитируя поведение террористов-смертников. В результате в суматохе задавили одну женщину. Число пострадавших превысило 1500.