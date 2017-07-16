Пьяный оренбуржец при детях выбросил щенка из окна 12-го этажа

В Оренбурге мужчина на глазах у детей выбросил щенка из окна 12-го этажа. О произошедшем сообщает портал «Время56» со ссылкой на представителей полиции.

По его информации, инцидент произошел в пятницу, 14 июля. В дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала, что ее сосед при детях и прохожих выкинул из окна пса, которому на вид было два-три месяца. При этом местные жители уговаривали мужчину не делать этого, однако тот был сильно пьян и не стал их слушать.

Судя по кадрам с места происшествия, животное упало на крышу пристройки. Как сообщается, участковый доставил труп на ветеринарный факультет Оренбургского государственного аграрного университета для проведения экспертизы.

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Страж порядка также опросил очевидцев, однако с предполагаемым виновником произошедшего ему поговорить не удалось: он уже не первый день выпивал и никому не открывал дверь. По результатам проверки будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела, отметили в полиции.

В мае в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, который выбросил с балкона третьего этажа нескольких котят, щенка и кролика.

В марте в соцсетях сообщали о жителе Оренбурга, который расчленяет кошек и рассылает фотографии пользователям интернета.