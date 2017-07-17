Российские футболистки впервые выиграли матч на чемпионате Европы

Женская сборная России по футболу обыграла Италию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2017 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в понедельник, 17 июля, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Елены Фоминой. В составе россиянок голами отметились Елена Данилова и Елена Морозова. Оба мяча были забиты в первом тайме. У итальянок результативный удар на счету Иларии Мауро.

В следующей встрече россиянки сыграют с командой Швеции. Игра пройдет в пятницу, 21 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

До старта нынешних соревнований российская национальная команда с 1993 года приняла участие в пяти чемпионатах Европы. Ни в одном матче финальной части турниров представительницам сборной России не удалось победить.

Чемпионат Европы проходит с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Сборная России выступает в одной группе с командами Италии, Швеции и Германии.