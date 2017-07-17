Ливни привели к образованию «оврагов» на трассе Москва — Санкт-Петербург

В Новгородской области возле деревни Зайцево ливни привели к разрушению насыпи и частичному обрушению дорожного полотна на трассе Москва — Санкт-Петербург (М10). Об этом в понедельник, 17 июля, передает «Интерфакс».

По словам корреспондента агентства, работники дорожных служб забросали камнями и покрышками образовавшиеся «овраги» шириной несколько метров и глубиной один метр, но из-за сильных дождей они продолжают увеличиваться.

Фиксировавший повреждения специалист пояснил, что в настоящий момент нет угрозы для следующих по трассе автомобилей. Полноценные ремонтные работы на поврежденном участке дороги начнутся во вторник.

14 июля сообщалось, что подмосковная деревня Деменково оказалась отрезанной от внешнего мира после того, как ведущий к ней мост размыло ливнями. За 10 дней до этого аналогичный случай произошел в деревне Румянцево в том же Рузском районе области. Там движение по мосту было восстановлено через сутки.