Шарапова оценила вероятность завершения карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что пока не собирается уходить из профессионального спорта. Об этом сообщает TSN.

«Как 30-летний человек, я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы уже завершить карьеру. Но теннис для меня — не просто спорт, это что-то более глубокое. Нечто, чем я занимаюсь всю свою жизнь, всю свою карьеру. И я хочу продолжить играть, я сконцентрирована на этом», — заявила спортсменка.

Ранее в понедельник, 17 июля, Шарапова уступила 62-й ракетке мира американке Шелби Роджерс со счетом 3:5 в рамках командного выставочного турнира World Team Tennis в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Россиянка не смогла выступить на завершившемся в воскресенье, 16 июля, Уимблдоне из-за травмы, полученной на Открытом чемпионате Италии в мае этого года.