Над Камчаткой МиГ-31 перехватили в стратосфере крылатую ракету-мишень

Перехватчики МиГ-31, дислоцирующиеся на Камчатке, в ходе учений перехватили в стратосфере мишень, имитирующую сверхзвуковую крылатую ракету. Об этом ТАСС сообщили в отделе пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«Экипажи самолетов-перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч и скорости, в три раза превышающей скорость звука. Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря с морского носителя», — рассказали в пресс-службе.

Дежурное звено перехватчиков было поднято с аэродрома Елизово и атаковало цель ракетами на встречном курсе. Дополнительно в ходе полетов отрабатывалось взаимодействие в составе пар при выполнении задач ПВО.

Истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.