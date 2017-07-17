Башкирского полицейского уволили за сокрытое имущество на 200 миллионов рублей

Заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Республике Башкирия Ильнура Юсупова уволили в связи с утратой доверия из-за незадекларированного имущества на 200 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 17 июля, kp.ru сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Министр внутренних дел по Башкирии генерал-майор полиции Роман Деев подписал приказ об увольнении [Юсупова]. Жесткие меры будут и впредь приниматься в отношении сотрудников, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах и имущественных обязательствах», — говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, ранее представители МВД и прокуратуры обнаружили у майора полиции имущество на 200 миллионов рублей: два дорогих автомобиля, три квартиры, коттедж на 200 квадратных метров и 37 гектаров земли. Юсупов не сумел объяснить происхождение этого имущества при годовом доходе семьи в 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время собственность бывшего полицейского арестована, прокуратура подала судебный иск об изъятии принадлежащих Юсупову недвижимости и автомобилей. Кроме того, материалы переданы следователям.

7 июня стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала недостоверной информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке.