Гонщик проехал 50 километров без покрышки на финише этапа «Шелкового пути»

Чешский гонщик Мартин Коломы из команды Tatra финишировал на диске левого заднего колеса без покрышки на десятом этапе ралли-марафона «Шелковый путь» 2017 года в зачете грузовиков. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Материалы по теме Яма для «КамАЗа» Почему российская команда может отказаться от выступлений на Дакаре

Несмотря на поломку, Коломы пересек финишную черту практически на максимальной скорости, проехав на поврежденной машине около 50 километров. Чех занял второе место на этапе, уступив экипажу Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер».

По итогам десяти этапов Коломы идет на четвертом месте общего зачета грузовиков, в котором лидирует другой представитель «КамАЗ-Мастер» — Дмитрий Сотников.

Ралли-рейд «Шелковый путь» протяженностью 9599 километров проходит по территории России, Казахстана и Китая. Соревнования проводятся в седьмой раз. Спортсмены финишируют 22 июля в китайском городе Сиань.