В Совфеде прокомментировали заявление главы ДНР о создании Малороссии

Создание государства Малороссия на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) — шаг к необходимой Украине федерализации, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 18 июля.

«У Украины есть два выхода из той катастрофической ситуации, в которой она оказалась: первое — это федерализация. Больно разная Украина на юге, на севере, на востоке, на западе», — сказал сенатор. Второе условие — восстановление отношений с Москвой во всех областях, добавил он.

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По мнению Цекова, решение о создании Малороссии «продвигает Киев к федерализации». «Сама жизнь доказывает, что такое образование как Новороссия имеет право на жизнь», — отметил парламентарий. Он выразил надежду на то, что со временем это поймет руководство Украины.

Член Совфеда также усомнился в том, что это навредит жителям Донбасса: «Куда уже хуже? Они и так в блокаде».

Международное сообщество, по его мнению, на создание самопровозглашенного государства отреагирует негативно, хотя и немецкие, и французские политики говорили о необходимости децентрализации Украины.

Ранее во вторник глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании Малороссии. Новое государство необходимо создать на три года, чтобы выйти из тупиковой ситуации на Украине, заявил он.