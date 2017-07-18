Медведев посчитал Никитина готовым стать губернатором Новгородской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин готов к работе на посту главы региона. Такую оценку чиновнику дал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости во вторник, 18 июля.

«Андрей Сергеевич, на мой взгляд, во всяком случае, не знаю, как на ваш взгляд, потому что у каждого свое мнение, продемонстрировал, что он готов к исполнению обязанностей губернатора вашей прекрасной земли», — сказал Медведев на встрече с молодежью в Великом Новгороде.

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13 февраля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио руководителя региона главу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина.

37-летний Андрей Никитин возглавлял АСИ с момента его создания в 2011 году. В задачи агентства входит продвижение приоритетных проектов и улучшение предпринимательского климата в регионах.

Выборы главы Новгородской области пройдут 10 сентября. Помимо Никитина на пост губернатора претендуют депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова (ее выдвинуло региональное отделение КПРФ), бывший вице-спикер областной думы Михаил Панов (от «Справедливой России») и другие.