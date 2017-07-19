Европейские инвесторы заинтересовались размещением производств в Жуковском

Власти Московской области ведут переговоры с компаниями из Германии и Франции о размещении их производств на территории индустриального парка «Жуковский», сообщил заместитель председателя правительства, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводятся на сайте правительства Мособласти в среду, 19 июля.

«Названия, до заключения соглашения, пока не называются, но могу уточнить, что это компании, которые занимаются производством авиакомпонентов для авиаотрасли», — сказал Буцаев.

Презентация инвестиционного потенциала города Жуковский прошла в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017, отмечается в сообщении.

Ранее в среду Денис Буцаев сообщил, что Московская область по большинству показателей инвестиционной привлекательности входит в тройку лидеров в России.

17 июля сообщалось, что власти Подмосковья проведут роуд-шоу в рамках МАКС-2017 в среду, 19 июля. Авиасалон продлится до 23 июля. С завтрашнего дня экспозиции могут посетить все желающие.