Актер из «Социальной сети» за сутки написал мюзикл о сестрах-лесбиянках

Американский актер Джесси Айзенберг принял участие в экспериментальном проекте 24 Hour Musicals. За сутки он написал мюзикл, который назвал «Шошанна и ее любовницы», пишет Los Angeles Times.

В рамках проекта театральная группа писателей, композиторов, актеров и режиссеров за 24 часа должна поставить музыкальный спектакль.

«Мюзикл — о четырех сестрах-лесбиянках. Они не состоят друг с другом в любовных отношениях», — кратко представил свою работу Айзенберг.

Актер отметил, что принять участие в проекте его уговорила жена. «Я как раз выпил немного "Гиннесса", и чувствовал себя уверенно. Я согласился, и немедленно пожалел об этом», — поведал он.

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Театральная группа поставила произведение Айзенберга, и публика, по его словам, приняла мюзикл положительно. Артист добавил, что не испытывал особого энтузиазма по поводу премьеры, но полученный опыт считает невероятным.

Джесси Айзенберг сыграл в таких фильмах, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Социальная сеть», «Добро пожаловать в Зомбилэнд», «Иллюзия обмана» и «Ночные движения». За роль Марка Цукерберга в «Социальной сети» артист был номинирован на премию «Оскар».