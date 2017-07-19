В прокуратуре опровергли факт избиения осужденных в брянской колонии

Массового избиения заключенных в брянской исправительной колонии №1 не было. Об этом в среду, 19 июля, «Ленте.ру» заявили в региональной прокуратуре.

«19 июля 2017 года представители прокуратуры, областного УФСИН России, а так же уполномоченный по правам человека в Брянской области, председатель и члены региональной общественной наблюдательной комиссии провели проверку и прием осужденных в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония №1 УФСИН России по Брянской области". Информация о некорректном поведении сотрудников не нашла своего подтверждения», — сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что проверка была проведена после публикации на сайте одной из правозащитных организаций материала о массовом избиении заключенных, произошедшем 17 июля во время оперативно-режимного мероприятия.

По словам представителя прокуратуры, комиссия опросила 13 человек, отбывающих наказание в этом учреждении, и ни один из них не заявил о противоправных действиях. Родственников осужденных проинформировали о результатах проверки.

18 июля 2017 года на нескольких правозащитных сайтах появилась информация о массовом избиении заключенных ИК-1 во время массового обыска. Утром 19 июля официальные лица заявили о том, что специально созданная комиссия уже прибыла в колонию для расследования этой информации.