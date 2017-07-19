Россия в мае вновь обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия в мае 2017 года добывала в среднем 10,298 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 0,418 миллиона баррелей больше показателей Саудовской Аравии за этот же период (9,88 миллиона баррелей). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Joint Organization Data Initiative (JODI).

Уровень добычи в России в мае снизился на 25 тысяч баррелей в день по сравнению с апрелем. Саудовская Аравия в мае сократила производство на 66 тысяч бочек в сутки от уровня предыдущего месяца.

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По данным JODI, Россия превзошла Саудовскую Аравию по объему производства нефти и в январе нынешнего года, тогда Эр-Рияд производил 9,748 миллиона баррелей в день, Москва — 10,512 миллиона баррелей.

12 июля Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила прогноз по российской добыче нефти в 2017 году на 30 тысяч баррелей в день — до 11,07 миллиона бочек в сутки.

По данным Управления энергетической информации США, добыча сланцевой нефти в стране в августе вырастет восьмой месяц подряд, до 5,585 миллиона баррелей в сутки.

В апреле Россия добывала в среднем 10,347 миллиона баррелей сырья в день, Саудовская Аравия — 9,946 миллиона баррелей.