МИД России прокомментировал сообщения о «секретной» встрече Путина и Трампа

Многочисленные инсинуации в СМИ на тему второй, «секретной» встречи российского и американского президентов являются зацикленностью на теме. Об этом в среду, 19 июля, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Каждый из лидеров [G20] волен общаться в рамках ужина с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые никак и нигде не фиксируются», — пояснил он.

По словам дипломата, те, кто говорят о том, что хозяин Белого дома Дональд Трамп нарушил протокол, второй раз встретившись с российским лидером Владимиром Путиным, стремятся подорвать авторитет президента США.

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«Вы понимаете, получается так, что сам факт каких-то контактов с российскими представителями в США превращается в некий криминал», — сообщил Рябков.

18 июля агентство Reuters сообщило, что Путин и Трамп во время саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Газета The Washington Post указала, что президенты еще раз побеседовали во время ужина 7 июля. Разговор продлился около часа.

«История лживых СМИ о "секретном ужине" с Путиным на [саммите стран] G20 — отвратительна. Все лидеры стран G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии! Пресса знала об этом!» — прокомментировал информацию Трамп в одном из твитов.