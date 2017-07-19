Литовский мэр извинился за участие детей в «российской пропаганде»

Мэр литовского города Плунге Аудрюс Клишонис извинился за то, что местные школьники, которые ездили в Россию, были «вовлечены в мероприятие с явно пропагандистскими признаками». Об этом сообщает Sputnik Литва.

Дети отдыхали в летнем лагере в Красногорске (Московская область) с 1 по 12 июля. Во время отдыха они посетили музей Великой Отечественной войны и встретились с байкерами из клуба «Ночные волки». Последнее мероприятие, по утверждению руководства Плунге, заранее не планировалось.

Поездка в город-побратим была организована по программе обмена и согласована с чиновниками.

После критики со стороны ряда политиков Клишонис принес извинения и попытался объясниться. «С нашими детьми по программе обмена в Красногорск ездили представители самоуправления, которые должны были осуществлять надзор за тем, чтобы отдых детей не был политизирован. К сожалению, этого не случилось. Произошла ошибка, которой нельзя найти оправданий», — говорится в пресс-релизе мэрии.

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В 2014 году из-за посещения в России школьниками из Вильнюса сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз — наследники победы» Генпрокуратура Литвы начала расследование. Однако в итоге признаки государственной измены обнаружены не были.

«Ночных волков» не раз обвиняли в пропагандистской деятельности в интересах Кремля. Байк-клуб, лидером которого является Александр Залдостанов по прозвищу Хирург, получал президентские гранты.