Аппарат Госдумы обучат правилам русского языка

Аппарат Госдумы объявил конкурс на проведение курсов по повышению квалификации своих сотрудников. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о двух курсах: «Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов» и «Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения». На первый, согласно документу, планируется выделить 265,6 тысячи рублей, на второй — 256,5 тысячи.

На занятия по русскому языку будет отведено 38 часов, их посетят 52 служащих. В числе обязательных тем для изучения: проблемы канцелярита, профессионального жаргона в документах, а также правила склонения нестандартных фамилий и имен.

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Подача заявок завершится 8 августа. Планируется, что сотрудники аппарата нижней палаты парламента пройдут обучение до конца года.

По данным источника «Коммерсанта», закупку инициировала кадровая служба. «Подобные программы аппарат организует ежегодно для своих сотрудников. Раз в три года все сотрудники должны повышать свою квалификацию», — отметил он.

В октябре на сайте госзакупок был объявлен конкурс на поставки новой мебели для нижней палаты парламента. Обновление интерьера Госдумы оценивалось в 180 миллионов рублей.