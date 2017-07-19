В промышленности предложили активнее привлекать вузы к оборонным авиапроектам

Представители промышленности и высшей школы обратились к Минпромторгу и Минобороны с просьбой активнее допускать вузы к работам по оборонным программам. Текст совместной декларации по итогам круглого стола, прошедшего в рамках авиасалона МАКС-2017, имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Основными докладчиками круглого стола были генконструктор Раменского приборостроительного конструкторского бюро Гиви Джанджгава и ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. В числе организаторов — Союз Машиностроителей, Лига оборонных предприятий, Ассоциация технических университетов, МГТУ и концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

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По итогам заседания участники рекомендовали Минпромторгу и Минобороны «разработать меры, обеспечивающие более активное участие научно-технического потенциала вузов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по реализации программ развития авиации в соответствии с перечнем базовых и критических технологий».

С начала 2010-х годов российское правительство инвестирует крупные суммы в проекты технологического развития. Помимо Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов (общий объем 19,6 триллиона рублей), существенная часть которая посвящена авиатехнике, в стране действует федеральная целевая программа развития авиапромышленности объемом около 1,2 триллиона рублей.

