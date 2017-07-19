Российский легкоатлет рассказал об отношении к информаторам WADA

Двукратный чемпион Европы по метанию молота россиянин Сергей Литвинов заявил, что нормально относится к информаторам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает «Советский спорт».
«Не понимаю негативного отношения к этому явлению. Давайте абстрагируемся от спорта. Кто-то нарушает закон и это влияет на качество вашей жизни. Вы же не будете с этим мириться?», — отметил спортсмен.
Литвинов признался, что сам не готов стать информатором и ходить с камерой, хотя выступает за честное соперничество.
По мнению легкоатлета, ужесточение наказания не искоренит допинг. «Останавливает хороший контроль и пропаганда. Если везде говорят, что допинг — это плохо, процент нарушителей снижается. Контроль и внушаемость — вот барьеры на пути допинга», — заявил Литвинов.
Легкоатлет подал заявку на допуск к участию в чемпионате мира 2017 года под нейтральным флагом, так как россиянам запрещено участвовать в международных соревнованиях. На юниорском и молодежном уровнях Литвинов выступал за сборную Белоруссии, а на взрослом мировом первенстве 2009 представлял Германию. С 2010 года спортсмен выступает за российскую сборную, в составе которой стал двукратным победителем командного чемпионата Европы (2013, 2015) и бронзовым призером ЧЕ-2014.
В России одним из главных информаторов WADA стала легкоатлетка Юлия Степанова. Спортсменка вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием — главные действующие лица в документальных фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.