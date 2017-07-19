Лана Дель Рей обматерила скачавших ее утекший в сеть альбом

Американская певица Лана Дель Рей обматерила в Twitter поклонника, заявившего, что еще не выпущенный альбом исполнительницы Lust for Life утек в сеть.

«О Боже мой, Lust for Life выложили, увидимся через час», — написал пользователь @PhilTBH в среду, 19 июля.

«Вы маленькие ******* (люди, недостойные считаться фанатами Ланы Дель Рей — прим. «Ленты.ру»)», — написала певица в комментарии к посту. Поклонник в ответ извинился перед исполнительницей, подчеркнув, что не смог устоять против желания послушать пластинку.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 19 июля 2017, 06:18

Релиз Lust for Life запланирован на 21 июля. В апреле Дель Рей показала обложку нового альбома.

В дискографии певицы четыре студийных пластинки. Последняя, Honeymoon, вышла в сентябре 2015-го.