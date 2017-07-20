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Омский суд постановил забрать недвижимость за долги по ЖКУ

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Омский областной суд постановил взыскать задолженность по оплате ЖКУ с жительницы города в виде недвижимости, заложенной в ипотеку. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что долг будет взыскан в пользу теплоснабжающей компании «Омск РТС». «Решение было принято в отношении одного из самых крупных должников АО "Омск РТС" — Н.В. Михайловой, задолженность которой на сегодня составляет более 1,75 миллиона рублей», — говорится в документе. В суде пояснили, что эта сумма накопилась за 13 лет.

По информации агентства, Михайлова проживает в центре Омска и владеет двухэтажным кирпичным жилым домом общей площадью более 800 квадратных метров, заложенным в кредит.

19 июля министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал, что объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1,34 триллиона рублей. Он отметил, что долги населения составляют почти половину общей суммы — 645 миллиардов.

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