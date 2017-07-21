Почти половина россиян сочла работу Госдумы эффективной

Работа Госдумы положительно влияет на жизнь страны, так считает почти половина россиян. Данные соответствующего социологического опроса привел директор экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Николай Калмыков, передает RNS в пятницу, 21 июля.

«Есть 46 процентов тех людей, которые считают, что Госдума — это влиятельный институт. При этом среди женщин таких больше», — сказал он. Степень этого влияния респонденты оценивают по-разному — «либо [как] сильное, либо умеренное, слабое», отметил Калмыков.

По его словам, участники опроса сочли, что депутаты Госдумы седьмого созыва работают эффективнее своих предшественников.

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Вместе с тем 34 процента респондентов считают, что оценивать работу парламентариев преждевременно, добавил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС.

В пятницу Госдума действующего созыва завершила первую весеннюю сессию. На последнем заседании народные избранники, в частности, приняли законопроект о регулировании мессенджеров.

Осенняя сессия российского парламента начнется в сентябре.