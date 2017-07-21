Путин объяснил вред от спекуляций на проблеме коррупции

Ценность оппозиции заключается в том, что она предлагает варианты решения проблем, а не спекулирует на них. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в пятницу, 21 июля. Встречу транслирует телеканал НТВ.

«Действующую власть всегда есть за что критиковать. Но жизнь настолько сложна и многообразна, что решить все вопросы, и решить идеальным образом, — можете мне поверить — не представляется возможным, и не представится вообще никому», — подчеркнул глава государства.

Однако это не значит, что не нужно стремиться к устранению всех проблем, нужно «предлагать все время свои решения». Это касается, в частности, вопроса борьбы с коррупцией. «Мало только кричать "держи вора", надо еще и самому не воровать», — заявил Путин.

Материалы по теме Кто ж его посадит Сможет ли государство отобрать миллиарды у чиновников-коррупционеров

Он подчеркнул, что коррупция распространена по всему миру. В качестве примера президент привел Украину, которая, по его словам, «захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти — и донизу». Такая ситуация в стране наблюдается после того, как стали править новые политики, выступавшие с лозунгами о необходимости борьбы с воровством, указал глава государства.

8 июля Путин заявил, что готов вести диалог только с теми людьми, «которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера».

В конце марта и середине июня в ряде городов России прошли акции протеста против коррупции, причем многие из них не были согласованы с местными властями. Инициатором стал основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента в 2018 году. В ЦИК неоднократно заявляли, что оппозиционер не может участвовать в выборах из-за судимости.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».