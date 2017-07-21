Мэр Ярославля призвал класть лук в бутерброды после пожеланий жителей

Предпринимателям необходимо добавлять лук в бутерброды, продающиеся в парках Ярославля, поскольку иначе их не покупают. Об этом заявил мэр Владимир Слепцов на общегородском совещании в пятницу, 21 июля, передает агентство Regnum.

Градоначальник рассказал, что выяснил предпочтения населения во время обхода. «Мы пошли проверять, как идет торговля, спросили — жители покупают? "Нет, — отвечают продавцы, — сегодня вы первые". А тут житель подошел, говорит — а чего у них покупать, они без лука делают. А на заправках же их продают с луком, с огурцами», — рассказал Слепцов.

По словам мэра, необходимо учитывать мнение горожан. «Без лука бутерброды невкусные. (...) Лук сделайте, пожалуйста, тогда будут брать. От мелочей все зависит, какая хозяйка, такая и кухня. Если булочка должна обжариваться, значит, нужно обжаривать», — указал он.

Слепцов также раскритиковал дорожных подрядчиков, которые не выполняют работы в срок. «Ну вы же дискредитируете и правительство области, и нас! (...) Вы сами не делаете, и не даете возможности вам помочь», — заявил мэр.

Владимир Слепцов был избран на должность мэра Ярославля 1 марта. Приоритетами в своей работе он называл сферу ЖКХ, ремонт дорог, а также развитие массового спорта. Предыдущий градоначальник Евгений Урлашов был осужден на 12,5 лет колонии со штрафом 60 миллионов рублей по делу о взятке.