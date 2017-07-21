Меладзе и Басков дадут благотворительный концерт в Оренбурге

Эстрадные певцы Валерий Меладзе и Николай Басков согласились бесплатно выступить в Оренбурге для благотворительного фонда «Сохраняя жизнь». Об этом в пятницу, 21 июля, директор организации Анна Межова сообщила РИА Новости.

«Сегодня по телефону разговаривали с представителями Баскова и Меладзе, они выразили согласие на наше обращение о выступлении в рамках благотворительного проекта в Оренбурге», — сказала она. Межова уточнила, что в настоящее время идет обсуждение программы, даты и времени выступления.

Накануне Басков опубликовал в своем Instagram фото новостной заметки, в которой приводились опубликованные в Facebook Межовой слова о том, что если знаменитые артисты бесплатно выступают на мероприятиях у друзей, то «чем мы хуже, мы же еще и добрые дела делаем, детям помогаем». В комментарии певец указал, что с удовольствием выступит для фонда «Сохраняя жизнь».

16 июля стало известно, что Басков, наряду с такими артистами, как Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон, выступил на свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодарском крае. Комментируя свое участие в торжестве, Басков объявил себя «подарком от друзей».

15 июля адвокат Сергей Жорин опубликовал в соцсетях видео с бракосочетания дочери Хахалевой. «Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы», — отметил он. Позже судья пояснила, что торжество оплатил отец невесты, который является крупным предпринимателем.