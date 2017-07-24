Велогонщик сделал предложение подруге во время финального этапа «Тур де Франс»

Видео: @CiclismoInter / Twitter

Французский велогонщик команды AG2R La Mondiale Сириль Готье сделал предложение своей подруге Каролине во время заключительного, 21-го этапа многодневки «Тур де Франс». Видео эпизода опубликовано в Twitter

CiclismoInternacinal.

По ходу дистанции спортсмен показал в камеру лист бумаги, на котором был написан заранее заготовленный текст. Согласилась ли в итоге подруга велогонщика, неизвестно.

Победителем заключительного этапа «Тур де Франс» стал голландец Дилан Груневеген из команды Team LottoNL-Jumbo. В общем зачете первым стал представитель Sky британец Кристофер Фрум.