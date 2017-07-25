Бизнес
 

Материнская компания Google установила рекорд по падению прибыли

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Чистая прибыль холдинговой компании Alphabet (материнская структура Google) во втором квартале 2017 года упала почти на 28 процентов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. По данным Financial Times, компания продемонстрировала самое значительное падение прибыли с 2008 года.

Отмечается, что выручка холдинга за указанный период при этом выросла на 21 процент и составила 21,5 миллиарда долларов. Значительная ее часть пришлась на доходы от рекламы.

Как уточняется, причиной значительного падения прибыли стал июньский штраф на 2,42 миллиарда евро, наложенный Еврокомиссией за то, что Google злоупотребляла доминирующим положением на рынке, продвигая свой сервис Google Shopping. Претензии регулятора сводились к тому, что корпорация отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам, тем самым ущемляя права конкурентов. Если бы не штраф, компания получила бы более шести миллиардов долларов прибыли.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали прибыль Alphabet на уровне 4,46 доллара на акцию, выручку — 25,6 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс».

В феврале Alphabet по итогам биржевых торгов на некоторое время обогнала Apple, став самой дорогой компанией в мире.

В августе 2015 года Google провел масштабную реструктуризацию: подразделения, занимающиеся разработками, далекими от интернет-бизнеса, были выделены как отдельные компании, и они, наряду с Google, вошли в холдинг Alphabet.

Корпорация Google была основана в 1998 году. Ее основной актив, одноименный поисковик, был создан как учебный проект Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые тогда были студентами Стэнфордского университета.

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