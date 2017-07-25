Обманувший жену брянец получил условный срок

Советский районный суд Брянска вынес приговор 27-летнему местному жителю за ложный донос о нападении на него. Об этом во вторник, 25 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчине назначили два года условно по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения»).

По данным прокуратуры, ночью 23 марта брянец проиграл имевшиеся при нем сбережения. Чтобы избежать ссоры с женой, он инсценировал нападение на себя. По его просьбе знакомый нанес ему несколько ударов по телу, затем якобы пострадавший мужчина выбросил мобильный телефон и обратился в больницу и полицию. Он заявил о разбойном нападении, в результате которого ему были нанесены телесные повреждения, похищен мобильный телефон, деньги и кредитная карта.

Но в ходе проверки факт разбоя не подтвердился, а мужчина сам оказался под следствием за фальсификацию.

23 июня петербургская полиция сообщила о передаче в суд дела о ложном доносе в отношении жителя города, перекрывшего на своей машине путь скорой помощи. Мужчина подал заявление, что стал жертвой разбойного нападения и лишился цепочки стоимостью 240 тысяч рублей. Выдуманная история понадобилась ему, чтобы избежать ответственности за конфликт с медиками, когда он за рулем Porsche мешал экипажу выехать из двора.