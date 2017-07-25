Два района Дагестана остались без света из-за камнепада

Камнепад оборвал провод высоковольтной линии — без электроснабжения остались два района Дагестана: Тляратинский и Цунтийский. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы АО «Дагестанская сетевая компания» Александра Дудченко во вторник, 25 июля.

«Линия проходит на очень сложном участке дороги, под скалой. В настоящее время, над устранением причин аварии работает бригада», — рассказала она.

Экстренное отключение произошло во вторник, 25 июля, в 04:06 мск. В обесточенных районах, по словам Дудченко, находятся девять тысяч абонентов.

Общая численность населения там, по данным Дагстата за 2017 год, составляет более 43 тысяч человек.

6 июля больше 60 населенных пунктов Пермского края остались без света из-за ураганного ветра, валившего деревья на линии электропередачи. Для восстановления электроснабжения в «Пермэнерго» привлекли 31 бригаду ремонтников.