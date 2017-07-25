Щедрый гитарист прославился раздачей «бесплатного метала»

Пользователь YouTube с ником Steve Brown опубликовал видео, в котором бородатый мужчина в ковбойской шляпе играет на гитаре для проезжающих мимо машин. Музыкант также поставил перед собой табличку с надписью «Бесплатный метал».

Ролик с играющим подростком собрал более 100 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи соглашаются, что молодой человек устроил прекрасное выступление. Некоторые сетуют на то, что он сделал это бесплатно, поскольку уверены, что многие прохожие пожертвовали бы ему немного денег.

В марте пользователей сети покорил чернокожий бруклинский музыкант Чейз Винтерз (Chase Winters), который исполнил песню «Все идет по плану» советской и российской группы «Гражданская оборона». Отмечалось, что несколько лет назад музыкант познакомился с русскими ребятами в Нью-Йорке и настолько проникся культурой России, что самостоятельно выучил язык по онлайн-курсам и телевизионным сериалам.