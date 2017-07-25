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Москалькова озаботилась слушаниями о присоединении Рублевки к Москве

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Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова

Публичные слушания по вопросу присоединения части территории Рублевки к Москве прошли «совершенно незаконно и безнравственно». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании с коллегами из регионов, передает РИА Новости.

«Конечно, все население, которое проживает на Рублевке, — обычные люди в деревнях, в малых городах — были против, но ничего не могли сделать», — подчеркнула омбудсмен.

На слушаниях, по ее словам, присутствовали «москвичи, которые никогда не жили и не будут жить в этом районе». В результате Рублевку отнесли к Новой Москве и разрешили там многоэтажную застройку.

Москалькова рассказала, что многие уполномоченные, работающие в регионах, не раз наблюдали, как эти важные общественные мероприятия проводились формально. «Такие слушания, к сожалению, ничего не дают, кроме как оформить беззаконие», — отметила она.

Чтобы изменить ситуацию, омбудсмен призвала усовершенствовать процедуру их проведения.

Анклав (отдельная площадка) «Рублево-Успенское», образованный из частей Ершовского и Успенского сельских поселений Одинцовского района Подмосковья, стал частью Москвы с 1 июля 2012 года.

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