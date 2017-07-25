Омбудсмен призвала создать экологический кодекс России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вернуться к вопросу о создании Экологического кодекса. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 25 июля.

«Эта тема неоднократно поднималась учеными, но, к сожалению, она так и не решена, и в этом море нормативных актов сориентироваться крайне сложно», — сказала она на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященное вопросам экологии.

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По словам уполномоченного, также необходимо разработать проект закона о защите зеленых насаждений в городах страны, учитывающий опыт Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, по ее мнению, законодатели должны выработать правовые механизмы возмещения вреда здоровью, обусловленного экологическими и санитарными правонарушениями.

Всего уполномоченные по правам человека за прошлый год получили 1732 жалобы на нарушения экологических прав, что в два раза больше заявлений, полученных за предыдущий период, отметила она.

Глава Минприроды Сергей Донской, который также присутствовал на заседании, сообщил, что почти две трети россиян подвергаются воздействию негативных экологических факторов.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизации технологических процессов, мониторинга состояния окружающей среды и содействия общественным экологическим организациям.